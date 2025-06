Charming happy child on gray background. The boy's hair is up. The boy has a hairstyle. The boy in round sunglasses. A handsome boy with a red hair color. The boy sings into the microphone.

Každé dieťa miluje detské piesne. Mnohé nezabudneme ani ako dospelí. Ako dobre si pamätáte hity vášho detstva? Otestujte sa.