Fico to povedal jasne: Na rušenie týchto voľných dní zabudnite, pripustil však ďalšie zmeny v DPH!

Ďalšie rušenie štátnych sviatkov ako dní pracovného pokoja je podľa premiéra Roberta Fica veľmi citlivá téma. Po avizovanom zrušení 17. novembra ako dňa pracovného pokoja, by totiž prichádzali do úvahy cirkevné sviatky, no tie sú chránené Vatikánskou zmluvou.