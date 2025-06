V Priateľoch vyfúkla Rossovi ženu: Teraz by ste tú krásku nespoznali!

LOS ANGELES - Všetci sa rokmi tak trošku meníme... Nuž, a herecké hviezdy nie sú výnimkou. Potvrdzuje to napríklad aj pohľad na herečku menom Jessica Hecht (59), ktorá sa do povedomia verejnosti vryla ako predstaviteľka lesbičky Susan v populárnom sitkome Priatelia. Tak schválne, spoznali by ste ju?