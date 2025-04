RECENZIA Testovali sme najpredávanejší smartfón na Slovensku: Naozaj stojí za kúpu?

Samsung po vlajkách pokračuje v tomto roku už tradične s jarnými A-čkami. Do redakcie sme dostali na testovanie model Galaxy A56, ktorý síce začína na cene 479 eur, no stále sa radí k strednej triede – dokonca najpredávnejšiemu modelu na Slovensku. Dokáže si tento titul obhájiť a stoja nové upgrady za to?