Temná strana fitness života: Toto je základná chyba, o ktorej sa nehovorí

Každý, kto aspoň raz vkročil do fitka, to pozná. Začneš cvičiť, cítiš sa skvele, ale zrazu na teba vyskočí Instagram post od chalana, ktorý dvíha trikrát toľko čo ty. A ty si v momente znechutený. Ale vieš čo? Je totálna blbosť a my ti povieme, prečo.