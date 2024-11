Queens of the Stone Age, 2023

Minulý rok museli tesne pred Pohodou zrušiť letné turné, no aj keby sa tak nestalo, vzhľadom na predčasné ukončenie festivalu búrkou by v Trenčíne nevystúpili. Organizátorom sa ich však podarilo potvrdiť opäť a Queens of the Stone Age budú sobotným headlinerom Pohody 2025. Po ohlásení koncertov írskych Fontaines D.C. a legendárneho Iggyho Popa v posledných týždňoch sa rysuje najsilnejší rockový lineup v histórii festivalu.