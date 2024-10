Andrea Verešová VYRAZILA dych svojimi novými FOTKAMI: Naozaj môže TAKTO vyzerať?

Modelka Andrea Verešová vyzerá stále krajšie a krajšie. Aj keď má 44 rokov, mnohí by jej tipovali oveľa menej. Dôvodom je hlavne to, že sa o seba pravidelne stará, a tak sa môže popýšiť ukážkovou postavou. Povedali by ste, že je zároveň dvojnásobnou mamou?