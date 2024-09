Faithless, 2024

Faithless vydali nový singel I'm Not Alone (Rest Well Maxwell) na počesť zosnulého lídra Maxi Jazza, ktorý zomrel v roku 2022. Vydanie piesne bolo naplánované na 26. výročie ikonickej skladby God Is A DJ. Singlová novinka je predzvesťou pripravovanej ôsmej albumovej nahrávky Champion Sound.