Máte ich doma a pomôžu vám schudnúť: Jedzte týchto 5 potravín a kilá zmiznú samé!

Spomalený metabolizmus, slovné spojenie, ktoré počujete veľmi často, ak je debata o chudnutí. Žiaľ, to, že sa vás kilá držia ako kliešť, môže mať naozaj na svedomí spomalený metabolizmus. No za ten si najčastejšie môžu ľudia sami, a to nesprávnou životosprávou a minimalnym pohybom. Ktoré potraviny vám ho pomôžu naštartovať?