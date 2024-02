THROWBACK V roku 2017 nám Rytmus, Ego, P.A.T., Mega M a Anita Soul ukázali svoje KNOW HOW

#Nazrime dnes v krátkosti do roku 2017, kedy bola ešte Osťova talkshow Hip-Hop Reality nielen živá, ale takisto aj sme sa vtedy dočkali aj jej niekoľkých špeciálnych dielov. Medzi inými sme v 58. časti dostali KNOW HOW, kde nám nám Rytmus, Ego, P.A.T., Mega M a Anita Soul prišli do živej hudby ukázať a vysvetliť svoje hudobné skills.