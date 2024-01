Skúška charakteru: Ste pripravený na test, ktorý vám prezradí, aký ste človek?

Čo by ste odpovedali na otázku, či ste dobrý človek? Môžete bez obáv vyhlásiť, že ste človek s veľkým Č alebo by ste zaváhali? Nie ste si istý, či ste naozaj dobrý človek? Test, ktorý sme si pre vás pripravili, obsahuje iba 10 otázok, no ukáže, čo za človeka naozaj ste. Ku každej otázke patria 4 odpovede. Vždy si jednu vyberte a zvolené písmeno odpovede si zapíšte, aby ste si mohli na konci testu vyhodnotiť, koľko bodov ste nazberali. Máte odvahu pustiť sa do testu?