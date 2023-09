Vo väčšine krajín ľudia pracujú dlhšie a dlhšie. Posledná štúdia uverejnená v publikácii The Lancet Public Health analyzovala 15 284 mužov a žien vo veku 50 rokov a viac z anglickej štúdie starnutia od roku 2002 do roku 2013, na základe ktorej odpovedali na otázku, aký je najlepší vek na odchod do dôchodku.