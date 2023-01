Galéria fotiek (1) Hanka G, 2023

Slovenská jazzová speváčka Hanka Gregušová, pôsobiaca v Amerike pod menom Hanka G vydáva piaty sólový album Ballads in the Key of Love, ktorý nahrávala v New Yorku s americkými hudobníkmi ocenenými cenou Grammy s ambíciou priniesť medzi ľudí viac lásky.