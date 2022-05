Galéria fotiek (1) No Name, 2022

Naposledy som s lídrom kapely No Name urobil rozhovor v roku 2019. Prebrali sme viacero tém, no odvtedy sa toho udialo mnoho. Košická kapela v roku 2021 dovŕšila 25 rokov na scéne a po ospalom období pandémie a obmedzení, ktoré neumožnili toto výročie poriadne osláviť, má opäť plný kalendár vystúpení.