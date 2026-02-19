Ozzy Osbourne stále nepovedal posledné slovo: Stratená nahrávka z roku 1980 sa našla po 46 rokoch

Ozzy Osbourne
Po takmer päťdesiatich rokoch sa v zabudnutom kufri na povale objavila skutočná lahôdka pre všetkých fanúšikov heavy metalu. Je ňou kazeta so záznamom Ozzyho Osbournea a jeho kolegov počas skúšky z roku 1980. Táto 12-minútová nahrávka zachytáva zosnulého hudobníka spolu s legendárnym gitaristom Randy Rhoadsom a basgitaristom Bobom Daisleym, ešte skôr než do skupiny nastúpil bubeník Lee Kerslake – teda v období krátko po tom, čo Osbourne opustil Black Sabbath a začal pracovať na svojej sólovej kariére.