Lady Gaga - Mayhem, 2025

Bilbordy v New Yorku a Las Vegas hovorili jasnou rečou. Lady Gaga vydá 7. marca svoj siedmy radový album. Krátko po odhalení reklamných pútačov speváčka oficiálne oznámila nielen dátum jeho vydania, ale aj názov Mayhem a nový look, ktorý so sebou prináša.