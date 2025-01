The Cure, Colours of Ostava 2019

Odovzdávanie tohtoročných cien BRIT Awards sa uskutoční 1. marca v Londýne. Moderátorom galavečera bude už piatykrát herec a komik Jack Whitehall. Nominácie boli odhalené v exkluzívnom živom vysielaní na Instagrame a Facebooku BRIT Awards. Najväčší počet nominácií získala Charli XCX, v tesnom závese sú Dua Lipa, The Last Dinner Party a Ezra Collective. Špeciálnu pozornosť vzbudzujú The Cure a The Beatles.