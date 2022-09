Tento rok Štúdio L+S zahájilo svoju jubilejnú 40. sezónu

K 40. výročiu vzniku Štúdia L+S bola vernisáž výstavy, ktorá mapuje históriu divadla a jej dvoch hlavných protagonistov. Výstavu realizoval Divadelný ústav s kurátorkou Bohuslavou Vaňkovou a je inštalovaná vo foyer divadla.

Takže 40. sezóna je Štúdia L+S je už rozbehnutá na plné obrátky. Jej súčasťou je triumfálny návrat Martina Hubu a jeho „Kontrabasu“. Predstavenie, ktoré v Štúdiu L+S hral 24 rokov a po desaťročnej pauze sa vrátil v životnej forme.

Konečne sa naplno môže rozbehnúť aj druhá hra Evy Borušovičovej s názvom „Zajačik“, ktorú hneď po premiére zastavila pandémia. Skvelé obsadenie, skvelý text, súčasné témy, jednoducho typický rukopis autorky a režisérky Evy Borušovičovej. Jej hra „69 vecí lepších než sex“ sa s veľkým úspechom v divadle hrá už deviatu sezónu.

K čerstvým titulom rozhodne patrí aj slávna hra Villyho Russella „Shirley Valentine“, ktorú v tomto prípade všetkými farbami a náladami rozohrala vynikajúca Zdena Studenková.

Do repertoáru divadla pribudla hra Floriana Zellera „Klamstvo“ s exkluzívnym obsadením – Emília Vášáryová, Milan Kňažko, Gabriela Škrabáková a Peter Šimun. V štádiu príprav je premiéra hry autorskej trojice bratov The Heather Brothers „Krvavé peniaze“, kde v réžii Michala Spišáka hrajú Helena Krajčiová, Ľuboš Kostelný, Kristína Greppelová a Rachel Šoltésová. S absolútnou novinkou prichádza Andy Kraus, ktorý pripravuje pódiovú verziu jeho mimoriadne úspešných podcastov pod názvom „Láslov týždeň“, alebo stand up najpopulárnejšieho slovenského Maďara.

K stabilným titulom patria hry ako „Skaza Titaniku“ so Sväťom Malachovským a Michalom Kubovčíkom, Zdena Studenková a Kamila Magálová stále s bravúrou hrajú svoje „Staré dámy“, „Môj dobrý kamarát“ je hra, s ktorou nedávno Ady Hajdu, Lukáš Latinák a spol. takmer zbúrali šapitó na Kremnických gagoch. Marta Sládečková, Kamila Magálová a Petre Polnišová ako „Tri grácie z umakartu“ tak isto patria do stabilného repertoáru Štúdia L+S, ktoré má momentálne k dispozícii pätnásť titulov. V pláne sú aj hosťovania českých súborov, v novembri to budú určite Cimrmanovci, so zaujímavým titulom by mala prísť Anna Polívková.

Neoddeliteľnou súčasťou dramaturgie Štúdia L+S je hudba. Mesačník Music a la carte vstupuje už do svojej dvanástej sezóny a stále nachádza zaujímavých autentických umelcov naprieč žánrami. Divadlo si pre svoj recitál k jubileu vybrala aj známa česká speváčka Jitka Zelenková.

Nechajte si poradiť od Zuzana Maurery, ktoré predstavenia by ste si v Štúdiu L+S rozhodne nemali nechať ujsť:

V decembri bude dvadsať rokov od odchodu Júliusa Satinského. A tak ako bolo júlové spomienkové predstavenie Deň radosti s Lasicom a Satinským venované predovšetkým Milanovi Lasicovi presne rok po jeho odchode, tak to decembrové bude s dôrazom na tvorbu Júliusa Satinského. Stále viac si uvedomujeme aké dôležité a rozsiahle dielo po sebe zachovali. Pripomínať a hlavne rozvíjať ich dielo je jednou z prvoradých úloh Štúdia L+S.

