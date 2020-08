Bez vášho záujmu to nerozchodí naša planéta – ani enviro - hudobný festival NATURE 28.-30.8.2020

Zdroj: Festival NATURE

Festival NATURE sa snaží, podobne ako naša Zem, prežiť. Bez vášho záujmu to nedá. A bola by to taká škoda. Je to totiž spojenie hudby s údernými debatami na environmentálne témy. „Učiť ľudí k správaniu sa k Zemi je vrcholne potrebné na všetkých úrovniach. Nikto však nie je rád poučovaný, ale keď sa to zaobalí do hudby, je to ľahšie stráviteľné,“ vysvetľuje riaditeľ festivalu NATURE, Rasťo Šimko.