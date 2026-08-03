Kamenné srdce Istrie: Kotli láka na tyrkysové bazény a atmosféru opustenej dediny

CHORVÁTSO - Vnútrozemie chorvátskej Istrie ukrýva miesta, ktoré sú často fascinujúcejšie ako preplnené letoviská pri mori. Jedným z najpôsobivejších fenoménov tohto regiónu je dedina Kotli, ktorá je situovaná neďaleko Humu, najmenšieho mesta na svete. Už na prvý pohľad pôsobí ako miesto, kde sa zastavil čas. Za svoj názov vďačí jedinečnému prírodnému úkazu, ktorý po stáročia formovala rieka Mirna, teda prírodným bazénom nazývaným „kotli“.
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