Majiteľka spálila všetky účty: Nik nevie, koľko České Versailles stálo

Hlas pávov sa nesie rozľahlým parkom, pod zámkom sa ukrývajú umelé vodné jaskyne, ktoré v horúcich dňoch slúžili ako prírodná klimatizácia, a interiéry zdobia diela popredných českých umelcov. Zámok Ploskovice prezývajú České Versailles, no jeho história ukrýva aj veľké tajomstvo – dodnes nikto presne nevie, koľko táto honosná stavba stála.
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