Pred 160 rokmi sa v Lamači a na Kolibe odohrala posledná bitka prusko-rakúskej vojny

Prusko-rakúska vojna sa oficiálne skončila mierovou zmluvou 23. augusta 1866 v Prahe a v nasledujúcom roku sa stala jedným z určujúcich faktorov neskoršieho rakúsko-uhorského vyrovnania. Rakúsko sa zaviazalo, že sa úplne zrieka Nemecka a svojej nemeckej politiky. Posledná bitka celej vojny sa odohrala na území dnešnej bratislavskej časti Lamač, dnes (22. júla) plynie do tejto udalosti 160 rokov. Napoludnie vstúpilo do platnosti prímerie a určila sa demarkačná čiara na území Záhorskej Bystrice.
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