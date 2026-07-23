Tajný ostrov studenej vojny: Chorvátsky Vis ukrýval ponorky v podzemných bunkroch

CHORVÁTSKO - Predstavte si miesto, kde sa azúrové vlny Jadranu opierajú o divoké útesy, kde vonia rozmarín a vzduch je presýtený pokojom. Miesto, ktoré dnes láka milovníkov romantických uličiek a nedotknutej prírody, ktoré si z minulosti nieslo temné tajomstvo. Chorvátsky ostrov Vis nebol vždy tým tichým rajom, akým sa zdá byť dnes. Ešte pred niekoľkými desaťročiami by ste na jeho brehoch márne hľadali jachty zahraničných turistov či pláže plné opaľujúcich sa dovolenkárov.
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