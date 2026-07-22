Zabudnuté Albánsko začína byť rajom pre turistov: Od mora je len kúsok do hôr

Albánsko dlho zostávalo kvôli komunistickej izolácii trochu bokom, no dnes láka na kombináciu divokých hôr, historických miest a pláží porovnateľných s Gréckom, ale za zlomok chorvátskych cien. Cestovatelia oceňujú hlavne rozmanitosť na malom území, priezračnú vodu a autentickú atmosféru bez davov. Počas jediného dňa môžete ľahko prebehnúť z morského pobrežia priamo do hlbokých horských údolí.
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