Starší ako pyramídy aj Stonehenge: 4000-ročný strom mrazivým hlasom veští smrť

WALES - Na severozápade Walesu stojí v tichej dedinke Llangernyw v grófstve Conwy na cintoríne Kostola svätého Dygaina strom, ktorý bol svedkom dejín celého tohto regiónu. Ide o tis obyčajný, známy pod názvom Llangernyw Yew, ktorý patrí medzi najstaršie nielen vo Veľkej Británii, ale v celej Európe.
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