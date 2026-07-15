Lekárka rozdelila rodičov! Jej názor na sladkosti vyvolal lavínu reakcií

Pediatrička MUDr. Zuzana Belicová otvorila na sociálnych sieťach tému, ktorá rozdelila rodičov na dva tábory. Vo svojom príspevku vysvetlila, prečo nechce, aby jej deti dostávali sladkosti pri každej príležitosti, a upozornila na riziká nadmernej konzumácie vysoko spracovaných potravín. Kým mnohí jej dali za pravdu, ďalší upozornili, že každý rodič by mal mať právo rozhodovať o výchove svojho dieťaťa.
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