Toto sa deje s telom, ak plávate každý deň: Koľko minút stačí a ktorý štýl je najzdravší?

Plávanie patrí medzi najkomplexnejšie športy vôbec. Zapája väčšinu svalových skupín, nezaťažuje kĺby a prospieva srdcu, pľúcam aj psychike. Nie náhodou ho lekári odporúčajú deťom, seniorom, tehotným ženám aj ľuďom po úrazoch.
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