Množstvo utopení na Slovensku stúpa: Prečo sa ľudia utopia aj v pokojnom jazere?

Každé leto pribúdajú správy o tragických úmrtiach pri jazerách, priehradách či štrkoviskách. Mnohí si pritom myslia, že k utopeniu dochádza najmä preto, že človek nevie plávať. V skutočnosti ide len o jednu z viacerých príčin. Odborníci upozorňujú, že veľká časť tragédií sa stáva skúseným plavcom, ktorí podcenia zdravotný stav, podmienky vo vode alebo precenia svoje sily.
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