Audi RS 5 je naraz následníkom modelu RS 4 Avant a aj RS 5. Pod názvom RS 5 nájdete ako kombi (Avant), tak liftback (limuzína). Model v oboch karosárskych verziách ponúka združenú silu spaľovacieho motora v kombinácii s elektromotormi. S dvomi. Aj keď je tým pohonným elektromotorom iba jeden spojený s 8-stupňovou automatickou meničovou prevodovkou, za kardanom a multilamelovou spojkou medzi nápravami je ešte jeden elektromotor, ktorý svojou silou určuje smerovanie krútiaceho momentu medzi zadnými kolesami. Rozdiel v krútiacom momente medzi ľavým a pravým kolesom vďaka tomuto dodatočnému elektronicky ovládanému "diferenciálu" môže byť až 2000 Nm. Model si však našiel aj celkom nový spôsob ako pracovať s náklonmi karosérie. Namiesto elektrických stabilizátorov, ktoré používajú mocné SUV Audi i ďalších značiek obdarené 48V architektúrou, tu je všetko vecou dvojventilových adaptívnych tlmičov. Tie zvládnu aktívne brániť náklonom karosérie nielen z jednej strany auta na druhú, ale zvládnu zatlačiť nos do podlahy pri akcelerácii a naopak zdvihnúť tlamu auta pri brzdení a to aktívnou reguláciou tlaku v tlmičoch.
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
Audi RS5 Avant a Sedan v Bratislave