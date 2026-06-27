Objavili sme grécky Karibik: Jeden let z Bratislavy a nádhernú pláž môžete mať iba pre seba

Grécko sa môže pochváliť tisíckami ostrovov, z ktorých mnohé lákajú tyrkysovým morom, malebnými plážami a výbornou kuchyňou. Väčšinu z nich však už turisti dávno objavili, a nájsť lokalitu s pokojnou atmosférou a takmer prázdnymi zátokami je dnes takmer zázrak. My sme takéto miesto objavili – a čo je najlepšie, z Bratislavy sa tam dostanete priamym letom.
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