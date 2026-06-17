Milióny ľudí pijú matchu: Lekár upozorňuje na RIZIKO, o ktorom sa nehovorí

Tomáš Kaštovský varuje pred matchou
Matcha patrí medzi najobľúbenejšie nápoje posledných rokov. Odborníci vyzdvihujú jej vysoký obsah antioxidantov, schopnosť podporiť sústredenie aj metabolizmus. Lekár Tomáš Kaštovský upozornil na jej riziko. Málokto vie, že pri nevhodnom načasovaní môže znižovať vstrebávanie železa – minerálu, ktorý je nevyhnutný pre tvorbu červených krviniek a správne okysličenie organizmu. Zvýšenú pozornosť by mali venovať najmä tehotné ženy, vegetariáni a ľudia s nízkou hladinou železa.