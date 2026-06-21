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Alicante je perlou Costa Blancy. Lietajú tam od nás až dve aerolinky

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ŠPANIELSKO - Alicante, ležiace na pobreží Costa Blanca, predstavuje dokonalé prepojenie bohatej histórie, uvoľnenej prímorskej atmosféry a prírodných krás. Mesto, nad ktorým sa týči ikonická silueta hory Mount Benacantil, láka návštevníkov nielen svojimi piesočnatými plážami, ale predovšetkým historickými klenotmi, v ktorých sa po stáročia preplietali vplyvy fénickej, rímskej a arabskej kultúry.

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