Najčastejšie CHYBY pri používaní telefónu, kvôli ktorým vám môžu vybieliť účet: Robíte ich aj vy!

BRATISLAVA - Digitálne podvody dnes nevyzerajú ako scény z filmov, kde hacker sedí v tmavej miestnosti a prelamuje bankové systémy. V skutočnosti útočníci často nepotrebujú ani špeciálne nástroje – stačí im, že používateľ spraví jednu z bežných chýb. V pozore by mali byť používatelia Androidu.
Mnohí ľudia sa spoliehajú na to, že moderné bankové aplikácie sú bezpečné, a preto podceňujú vlastné návyky. Práve tie však rozhodujú o tom, či zostanú ich úspory v bezpečí, alebo skončia v rukách podvodníkov. Stačí nepozornosť, nesprávne nastavenie zabezpečenia alebo jedno kliknutie na nesprávnom mieste – a útočník má otvorenú cestu k účtu. Podľa portálu Finančný kompas existuje päť najčastejších zlyhaní, ktoré otvárajú dvere digitálnym zlodejom.
1. Ukladanie hesiel do prehliadača – pohodlie, ktoré sa nevypláca
Kliknúť na „Zapamätať si heslo“ je lákavé. No internetové prehliadače nie sú trezory. Ak sa do telefónu dostane škodlivý softvér alebo vám niekto na chvíľu vezme odomknutý mobil, k uloženým heslám sa dostane v priebehu sekúnd. Riešením je používanie overených správcov hesiel (napr. Bitwarden, 1Password) alebo si citlivé údaje jednoducho pamätať. Nikdy ich nenechávajte uložené v prehliadači.
2. Prihlasovanie do banky cez verejnú Wi‑Fi
Kaviareň, stanica, letisko – bezplatná Wi‑Fi je pohodlná, ale aj nebezpečná. Útočník môže vytvoriť falošnú sieť s názvom podniku a sledovať všetko, čo cez ňu posielate – vrátane prihlasovacích údajov. Stačí si pozrieť v banke zostatok alebo skontrolovať, či prišla výplata, a katastrofa je na svete. Ako tomu zamedziť je pritom jednoduché. "Keď riešite peniaze, vždy vypnite Wi-Fi a zapnite si mobilné dáta (4G/5G). Tie sú šifrované a pre útočníkov neporovnateľne náročnejšie na prelomenie," radí Finančný kompas.
3. Ignorovanie dvojfázového overenia (2FA)
Dvojfázové overenie je ako druhý zámok na dverách. Aj keď niekto získa vaše heslo, bez potvrdenia identity sa nedostane ďalej. Mnohí ho však nemajú zapnuté vôbec alebo sa spoliehajú na zastarané SMS správy, ktoré sa dajú zachytiť. Nastaviť dvojfázové overenie sa pritom dá len v pár krokoch.
Finančný kompas radí: Ako si správne nastaviť 2FA priamo v Androide
- Otvorte Nastavenia vo vašom telefóne a prejdite do sekcie Google (Správa účtu Google).
- Vyberte kartu Zabezpečenie.
- Kliknite na Dvojstupňové overenie a zapnite ho.
- Ako hlavnú metódu si zvoľte Výzvy od spoločnosti Google (Google Prompts). Keď sa niekto pokúsi prihlásiť do vášho účtu, na displeji telefónu sa vám objaví veľké upozornenie s otázkou: „Pokúšate sa prihlásiť?“ – stačí kliknúť na „Nie“ a útočník skončil.
- Pre bankové aplikácie využívajte overovanie pomocou biometrie (odtlačok prsta/tvár) alebo aplikácie ako Google Authenticator.
4. Inštalácia aplikácií z neznámych zdrojov
Android na rozdiel od iPhonu umožňuje sťahovať aplikácie z akýchkoľvek webov – a práve tam číha riziko. „Upravené“ aplikácie môžu obsahovať skrytý kód, ktorý sleduje, čo píšete na klávesnici. Útočník tak presne vidí vaše heslo do banky. Riešením, ako tomu zamedziť, je sťahovať aplikácie výhradne z oficiálneho obchodu Google Play. Riziko tam síce existuje, ale je neporovnateľne nižšie.
5. Ignorovanie aktualizácií systému
Upozornenie na aktualizáciu ignorujete už tretí týždeň? Riskujete viac, než si myslíte. Nové verzie systému neprinášajú len dizajnové zmeny – opravujú aj bezpečnostné diery, ktoré hackeri dokážu zneužiť. Riešením je podľnastaviť si automatické aktualizácie cez Wi‑Fi a keď telefón ohlási novú verziu, pár minút reštartu obetujte. Môže vám zachrániť účet.
Vaše peniaze máte v rukách vy
Bankové aplikácie sú dnes technicky veľmi dobre zabezpečené. Najčastejším slabým miestom je však samotný používateľ – jeho návyky, nepozornosť a podcenenie rizík. Jedno kliknutie na nesprávnu Wi‑Fi sieť či stiahnutie podozrivej aplikácie môže znamenať stratu úspor.
Finančný kompas pripomína, že smartfón treba chrániť rovnako dôsledne ako peňaženku. V digitálnom svete totiž predstavuje priamy prístup k vašim peniazom.
Väčšina bánk dnes ponúka moderné mobilné aplikácie, ktoré podporujú biometrické prihlasovanie, bezkontaktné platby, okamžité prevody aj skenovanie QR kódov. Mladí používatelia často siahajú aj po platformách ako Revolut či N26, ktoré fungujú výhradne cez mobil.