Vance otvorene: Rokovania medzi USA a Iránom predstavujú historické stretnutie

WASHINGTON - Americký viceprezident J.D. Vance v nedeľu označil rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo Švajčiarsku za „historické stretnutie“. Podľa jeho slov boli rozhovory doposiaľ veľmi úspešné, informuje o tom televízia Sky News.
„Za posledných pár hodín sme už dosiahli veľký pokrok... Toto je historické stretnutie,“ vyhlásil Vance. „Ak nepočítame posledných pár mesiacov, iránske a americké vedenie sa nikdy predtým nestretlo na takej vysokej úrovni,“ dodal. Viceprezident USA zdôraznil, že americkí vyjednávači sú vo Švajčiarsku, aby „prostredníctvom diplomacie a spolupráce premenili Blízky východ, kde Irán a štáty Perzského zálivu medzi sebou vedú vojnu“. „Vidíme budúcnosť, v ktorej bude môcť každý spolupracovať na podpore mieru a prosperity pre všetkých,“ poznamenal Vance.
Irán už skôr v nedeľu avizoval, že hlavnou témou rozhovorov so Spojenými štátmi bude prebiehajúci konflikt v Libanone medzi Izraelom a proiránskym libanonským militantným hnutím Hizballáh, ako aj otázky zmrazených iránskych financií a predaja iránskej ropy. „Som veľmi spokojný s tým, kde sa s Libanonom nachádzame. Ešte je čo robiť, ale budeme na tom ďalej pracovať,“ skonštatoval americký viceprezident. Napriek piatkovému prímeriu sa Izrael aj Hizballáh počas víkendu navzájom opakovane obviňovali z ďalších útokov. „Tieto veci sú vždy trochu zložité... Prezident nám nariadil zaistiť plné regionálne prímerie,“ doplnil Vance.