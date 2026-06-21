Dráma vo vzduchu: Parašutisti museli núdzovo pristáť, hlásia vážne zranenia! Zasahujú aj leteckí záchranári

ROKYCANY - Polícia na Rokycansku pátrala po deviatich parašutistoch, ktorí vplyvom nepriaznivého počasia museli núdzovo pristáť. Štyria z nich sú podľa záchranárov vážne zranení. Informovali o tom zástupcovia záchranných zložiek.
"V starostlivosti zdravotníckej záchrannej služby sú štyri vážne zranené osoby. Zásah stále pokračuje," uviedol hovorca krajských záchranárov Martin Štefan. ČTK povedal, že bola aktivovaná tiež letecká záchranná služba z Plzne i Prahy. Udalosť je riešená ako hromadné postihnutie osôb, dodal.
„Vyrazili sme k pádu parašutistu, napokon sa ukázalo, že ide o viacerých parašutistov. Následne sme pomáhali polícii s vyhľadávaním osôb a záchrannej službe s ich transportom,“ povedal pre ČTK riadiaci dôstojník hasičov Štefan Livinka. Podľa hovorkyne krajskej polície Barbory Kunešovej sa už podarilo vypátrať všetky osoby.Podľa zistení ČTK parašutisti havarovali v okolí rokycanského kúpaliska a Husových sadov.
Hasiči podľa Livinku v dôsledku nepriaznivého počasia zasahovali naprieč celým krajom aj pri ďalších udalostiach súvisiacich s popadanými stromami a konármi. Regiónom sa miestami prehnali búrky.