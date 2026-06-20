Chorvátsky Karibik: Na ostrove Dugi Otok nájdete tyrkysové more aj tajné vojenské bunkre

CHORVÁTSKO - Keď sa povie Chorvátsko, väčšine cestovateľov napadnú historické uličky Splitu či pláže Makarskej riviéry. Jadranské more však ponúka oveľa viac. Jedným z najpôsobivejších klenotov je ostrov Dugi Otok, ktorý leží v zadarskom súostroví.
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