Odškodnenie za oneskorenie a bezplatná príručná batožina: EÚ schválila nové pravidlá pre cestujúcich

Právo cestujúcich v EÚ na finančnú kompenzáciu pri viac ako trojhodinovom oneskorení letov zrejme zostane zachované. Zástupcovia Európskeho parlamentu (EP) a členských štátov včera dospeli k predbežnej dohode strán ochrany práv cestujúcich v leteckej doprave. Ide o prvú aktualizáciu týchto pravidiel od roku 2004, uviedol EP v tlačovej správe.
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