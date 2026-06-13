Cez tmavé tunely za najlepším vínom: Parenzana je najkrajšou cyklotrasou Európy

Predstavte si trasu, kde ráno začínate s talianskym espressom v prístavnom meste Terst, obed si vychutnáte v slovinskej prímorskej kaviarni a večeru zapijete pohárom chorvátskej Malvazie po dni strávenom na sedle bicykla. Toto nie je nesplniteľný sen cyklistického nadšenca, ale realita, ktorú ponúka cyklocesta Parenzana.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Dráma na pláži: VIDEO Rybár zápasil so žralokom bielym! Strčil mu ruku do papule a potom sa to stalo
Muž zomrel po zjedení syra: Našli v ňom nebezpečnú BAKTÉRIU! Manželka žiada od výrobcu mastné odškodné