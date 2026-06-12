Nález storočia: Stredoveké latríny pod katedrálou Notre-Dame odhalili dávne tajomstvá Paríža

Rad turistov trpiaci pod slnkom čaká, až bude môcť vystúpiť na katedrálu Notre-Dame a prezrieť si jej chrliče. Štyri metre pod nimi kope tím archeológov opačným smerom - priamo dole a späť v čase do Paríža z doby starovekého Ríma pred 2000 rokmi, píše agentúra AP.
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