Koniec kolonializmu: Najmenší ostrovný štát sveta sa chce premenovať

Tichomorský ostrov Nauru, najmenší ostrovný štát sveta, usporiada referendum o zmene svojho oficiálneho názvu, ktorý považuje za pozostatok koloniálnej minulosti. Podľa predstaviteľov tamojšej vlády totiž odráža cudziu výslovnosť mena Naoero. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.
