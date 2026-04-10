Vedci popísali nový druh hlodavca z Afriky, dožíva sa až 30 rokov

Vedci popísali nový druh rypoša, drobného afrického hlodavca, ktorý sa vyznačuje dlhovekosťou a dobre znáša nedostatok kyslíka. Štúdiu, na ktorej sa podieľali odborníci z Ústavu biológie stavovcov Akadémie vied SR, publikoval časopis Communications Biology, uviedla v tlačovej správe Lucie Peřinová z akadémie.
