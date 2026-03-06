Diabolsky krásna atrakcia Bologne: Najdlhšia arkáda sveta meria takmer štyri kilometre

TALIANSKO - Portico di San Luca je takmer štyri kilometre dlhá arkáda, ktorá spája historickú Bolognu so svätyňou Madonna di San Luca na vrchu Monte della Guardia. Je to najdlhší arkádový systém na svete. Žiadne iné mesto nemá súvislú krytú trasu tejto dĺžky, ktorá by vznikla ako jednotný projekt a zároveň sa zachovala vo funkčnom stave.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
PRVÝKRÁT od II. svetovej vojny! USA torpédom potopili Iránu lietadlovú loď! Armáda teraz zverejnila VIDEO
Zverejnili nové spisy v kauze EPSTEIN! Odhalujú Trumpove nechutnosti: 13-ročné dievča nútil k orálnemu sexu
AKTUÁLNE Ťažká dopravná nehoda na juhu Slovenska: Zasahujú všetky zložky, privolaný bol aj vrtuľník