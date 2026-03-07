V Berlínskom dóme sprístupnili vzácnu kryptu: Ukrýva ostatky desiatok panovníkov

Po 6-ročnej rekonštrukcii v Berlínskom dóme otvorili kryptu, v ktorej je uložených 91 rakví a sarkofágov. Ostatky v nich patria príslušníkom kedysi vládnucej dynastie Hohenzollernovcov. Cieľom stavebných úprav, ktoré vyšli na 29,5 milióna eur, bolo podľa duchovného správcu evanjelického kostola Stefana Scholppa zachovať pietny charakter miesta a zároveň zlepšiť podmienky pre návštevníkov. Hlavný architekt projektu Gerhard Schlotter v rozhovore s ČTK povedal, že chcel zlepšiť atmosféru v krypte. To sa podľa neho podarilo dosiahnuť hlavne vďaka dômyselnej hre so svetlom a tieňom.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Pozor na to, čo si objednávate: V obľúbenom doplnku stravy odhalili nebezpečnú salmonelu, nezaberajú na ňu ani antibiotiká!
Napätie medzi Bratislavou a Kyjevom: Kaliňák s kritikou na adresu Zelenského, do debaty sa zapojila aj Jurík
Koniec jednej éry v opozičnej SaS: Sulík na kandidátke neprešiel, Cigániková končí v republikovej rade