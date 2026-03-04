Raňajky nad oblakmi, frťan pod zemou: Spoznajte 6 top gastrozážitkov na Strednom Slovensku

Prípitok hlboko v bani, fine diningové hlavné jedlo s výhľadom na hory, káva v historickom vagóne a dezert podľa dávneho receptu v prvorepublikovej cukrárni. Banskobystrický kraj dokazuje, že jedlo nemusí byť len o chuti, ale aj o príbehu, atmosfére a mieste. Vybrali sme šesť gastrozážitkov, na ktoré len tak nezabudnete.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Trump otvára nové bojisko: USA spúšťajú VOJENSKÚ operáciu v ďalšej krajine! Terčom sa stáva opäť Južná Amerika
Šokujúce odhalenie denníka: Všetky tri americké stíhačky zostrelil jeden kuvajtský pilot! Pomýlil sa