Opustené jaskyne plné tajomstiev: Toto mesto musíte navštíviť skôr, než ho objavia davy turistov

ARMÉNSKO - V južnom cípe Arménska leží malebné mesto Goris, ktoré je považované za kultúrne srdce regiónu. Už na prvý pohľad vyniká kamennými domami, starobylými kostolmi aj bizarnými skalnými vežami, v ktorých sú vytesané obydlia. Bohaté dejiny spolu s jedinečnou atmosférou presvedčia každého, že sa sem oplatí zavítať.
