Svetový unikát v Chorvátsku: Rímsky cisár si postavil palác, ľudia v ňom žijú dodnes

Diokleciánov palác patrí medzi najvýnimočnejšie historické pamiatky Európy – nielen pre svoju monumentalitu, ale najmä pre to, že už viac než 1 700 rokov nepretržite žije. Nie je to ruina oddelená od mesta ani skanzen minulosti. Palác je samotným jadrom dnešného Splitu, miestom, kde sa antika plynulo prelína so stredovekom, renesanciou aj moderným životom.
