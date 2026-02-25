V Assisi sú po prvýkrát verejne vystavené pozostatky svätého Františka, lákajú davy

V bazilike svätého Františka z Assisi môže široká verejnosť prvýkrát vidieť pozostatky tohto svätca, vystavené tam budú do 22. marca. Návštevu baziliky si kvôli tomu už rezervovalo 370-tisíc ľudí z celého sveta, 80 percent sú však Taliani, napísal v sobotu server televízie Sky TG24. Agentúra AFP dodala, že pozostatky svätého Františka mohla vidieť obmedzená časť verejnosti v roku 1978, a to iba jeden deň. Inak ich pravidelne kontrolovali františkánski mnísi.
