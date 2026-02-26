Chorváti zverejnili video z blízkosti Cresu: V mori plával obrovský žralok

Vo vodách pri chorvátskom ostrove Cres videli v uplynulých dňoch žraloka obrovského. Odborníci ho identifikovali najmä podľa charakteristickej vysokej chrbtovej plutvy, ktorá vyčnievala nad hladinu mora. Práve jej tvar a spôsob pohybu vo vode naznačujú, že ide o tento výnimočný a vzácny druh.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
V Šuranoch sa po výstavbe baterkárne spustila otvorená vojna: Primátor sa ŽALOBOU pustil do exposlanca Suju!
Proti obmedzeniu voľby zo zahraničia už sa búri aj známe združenie: ÚTOK na demokraciu, beriete nám práva!
Internetom sa šíria špekulácie o páde lavíny: Čo robili Poliaci v osudný deň v horách? Spúšťačom bol jediný status