Úžasný prílet a perly Azúrového pobrežia na dosah: Nová linka spojí Bratislavu a Nice

Letecká spoločnosť Wizz Air pokračuje v rozširovaní svojej siete na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Od 31. marca 2026 zavádza pravidelnú leteckú linku do Nice na Azúrovom pobreží, kam bude lietať trikrát týždenne (v utorok, štvrtok a sobotu). Let potrvá približne 1 hodinu a 45 minút.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Americká influencerka Gwen McMullen reaguje na podobu s Ficom: Už som na ceste na Slovensko, odkazuje
Šutaj Eštok prehovoril: Vyhrážky zďaleka nesmerovali len na školy v Bratislave, v teréne bolo 65 policajtov!