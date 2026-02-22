Laura Chrebetová má hlavu v smútku kvôli synčekovi: Otec sa naňho nemôže ani pozrieť!

Víťazi prvej série reality šou Love Island Laura a Martin Kulhánekovci vychovávajú takmer dvojročného synčeka. Ten už dlhodobo bojuje s problémom, ktorý sa stále stupňuje.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Spor o ropu sa vyostruje! Maďarsko sa vyhráža EÚ: Chcú blokovať prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku
Najnovší PRIESKUM: PS by tesne vyhralo pred Smerom, tretia Republika! V parlamente by bolo osem strán
Mali ju odbiť na chodbe, do ordinácie sa ani nedostala! Eva opísala šokujúce správanie lekárov v Trnave